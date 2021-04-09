Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İstanbul il sağlık yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı. Bu rakama göre ülkedeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu belirtti.

"İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz"

Bakan Koca, "İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021

Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantların oluşturduğunu ifade eden Koca, tedbir ve aşı vurgusu yaptı:

"Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."