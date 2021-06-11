Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla başlatılan aşılama süreci, farklı yaş ve meslek gruplarının da programa dahil edilmesiyle hızla devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte salgının seyri ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da COVID-19 vaka sayılarının çok çok azalmış durumda olduğu bilgisini paylaşan Memişoğlu, salgının başından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranının yakalandığını söyledi.

"Yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor"

Salgınla çok büyük bir özveriyle mücadele edildiğini ve İstanbul'da iyi bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Memişoğlu, "Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız yüksek pozitiflik oranlarımızı ve vaka sayılarımızı, yatan hasta sayılarımızı görmeyeceğiz. Şu anda salgın tamamen kontrol altında." dedi.

"Toplumun talebinden ve rağbetinden memnunuz"

Beklentilerinin aşı oranlarını yükseltebildikleri kadar yükseltebilmek olduğunu belirten Memişoğlu, "Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda. Bu çok büyük bir başarıdır. İnsanlarımızı aşıya bekliyoruz. Toplumun talebinden ve rağbetinden memnunuz. Bu kadar azalttığımız bir salgın sürecini aşılama yaparak da bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bazen yanlış algılar oluşabiliyor"

Bütün sağlık çalışanlarının İstanbul'a aşı yaparken çok mutlu olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları söyledi:

"Bayram neşesiyle yapıyoruz. Sağlık Hizmeti konusunda alçak gönüllü olmamıza gerek yok. Zayi konusunda hangi zayi ne kadar yapılmışsa fire verilmişse bunun gerekçesiyle beraber bir komisyonla bu zayi takip edilir. Bu yıllardır yapılan bir şey. Bazen yanlış algılar oluşabiliyor. Çöpe mi dökülüyor? İnsanlar bilsin ki şu anda dünyanın fire ve zayi oranında en iyi aşı sisteminin sahibi bir ülkede yaşıyorlar.

Aşı karşıtlığı dünyanın her ülkesinde var. Spekülasyonlara ve ya ben böyle inanıyorum demekle değil, bilim dünyasına ses vermemiz lazım. İnsanları suçlamadan, korkutmadan aşının faydalarını anlatıp onları ikna etmemiz gerekir. Eleştirmek çok kolay, maalesef bu salgın sürecinde çok yanlış ifadeler de kullanıldı, yanlış algılar da oluşturuldu."

Maskesiz yaşama geçiş

Memişoğlu, vaka sayılarının düşük olması ve aşılamanın da haziran ayında belli bir noktaya gelmesiyle beraber, açık havada belirli mesafe korunarak maskenin serbest bırakılabileceğini söyledi.

Maskesiz yaşamın vatandaşlara bağlı olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, bir süre daha kapalı alanlarda olmayacağını düşündüğünü belirtti.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu salgın öyle bir salgın ki yakın öngörü yapabiliyorsunuz. Bizim şu andaki öngörümüz haziran, temmuz, ağustosta rahat olacağımız, aşılamayla beraber bunun bir daha yükselmeyeceği ve yaz aylarının rahat geçeceği. Virüsün mutasyonunun da salgının bulaşmasını ve hastalık geçirmesini biraz daha azaltacağını öngörüyorum.

Mutasyonlar devamlı kötü olarak yorumlanıyor ama belki de mutasyonlar iyiye yönelecek. Bana hep sordukları bir soru var ne zaman bitecek, dünya üzerindeki hiçbir bilim insanı bunun kesin ne zaman biteceğini bilmiyor. Tamamen spekülatif hareket ediliyor. Bilim insanlarının spekülatif hareket etmemesi lazım. Ne zaman biteceğini ben kesin bilmiyorum bir il müdürü olarak. Yaklaşık 1,5 senedir bu hastalığın her türlü istatistik verisiyle veya tedavisiyle bizzat hastanelere giderek ilgilenen birisi olarak ben bilmiyorum."

"En kötüsüne göre hazırlığımızı yaptık"

İstanbul'da devam eden aşılama çalışmalarına da değinen Memişoğlu, şu anda günlük kapasitelerinin 200 bin civarında olduğunu, normal şartlarda 400 bine kadar çıkılabileceği, zorlanma durumunda bunu daha da artırabileceklerini belirtti.

Haziran ayında İstanbul'u büyük oranda aşılamayı planladıklarını aktaran Memişoğlu, bu oranın insanların talebine ve Sağlık Bakanlığının planlamasına bağılı olduğunu kaydetti.

İstanbul'un hepsini 1,5 ay içinde aşılayabileceklerini dile getiren Memişoğlu, 2,5 milyonun üzerinde kişinin her iki doz aşısının da tamamlandığını söyledi.

İnsanların bundan sonra 'aşı randevusu alamıyorum' diyemeyeceğini kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi:

"Açık havada mümkün olduğu kadar erken maskeden kurtulmak için çabalıyoruz. Siz mümkün olduğu kadar mesafeyi koruduğunuz zaman maskeyi de o kadar erken çıkaracağız diye düşünüyorum. Hindistan mutasyonunda da esasında şu ana kadar gördüklerimize göre öyle çok ciddi bir seyir oluşmadı. Ben tabi ümitliyim, biz salgının başından beri en kötüyü düşündük, en kötüsüne göre hazırlığımızı yaptık. Hastalıkla ilgili vaka sayılarımız şu anda minimize olmuş durumda. Yatan hastalarla ilgili de salgının en yüksek noktasının yaklaşık 20-30'da birine neredeyse inmiş olan bir salgını yönetmeye çalışıyoruz."

"Eğer saygı duymuyorsa devlet bunun gereğini yapar"

Aşı yaptırmayan kişilere kamusal alanlarda kısıtlama uygulanması önerilerini değerlendiren Memişoğlu,

"Kesinlikle özgürlükçü olmamız gerekiyor. Ama nereye kadar? Eğer başkasının yaşam hakkını kısıtlıyorsa o zaman sizin hakkınızın sınırlanması gerekiyor. Bunu düşünerek devletimiz yeni bir politika oluşturabilir veya oluşturmaz. Ama bir daha söylüyorum herkesin kendi hakkına razı olup başkasının hakkına tecavüz etmeyecek şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Eğer saygı duymuyorsa devlet bunun gereğini yapar ama ne kadar yapar nasıl, yapar onun planlaması Bakanlığımız ve kural koyucular tarafından yapılacak biz de uygulamasını yapacağız. Acil durum hastanelerimiz hariç bütün hastanelerimizde bütün kliniklerimizi eskiye döndürdük. Artık COVID sadece çok az bölümlerde takip ediliyor."