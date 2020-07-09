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Irak'ta 103 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 170 kişi enfekte oldu.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 hastası 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 882'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 170 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 69 bin 612'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Irak koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 19:30
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