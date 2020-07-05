Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere'de can kaybı 44 bin 220'ye çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 220’ye çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 516 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 416 oldu.
İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
Etiketler: İngiltere koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 21:04
Sıradaki Haber
Madagaskar'da yeniden COVID-19 karantinası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz