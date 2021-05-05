Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşılama süreci Çin'n Sinovac aşısıyla başladı. Sürece daha sonra Almanya'nın BioNTech aşısı da dahil oldu. Şimdi ise sırada Rusya'nın Sputnik V aşısı var. Rus aşısının ilk partisi bu ay içinde gelecek.

Aşılamada hedef nüfusun tamamını aşılamak. Bu amaçla ülke nüfusunun 3 katı kadar aşı anlaşması yapıldı. Yerli aşı çalışmaları ise hızla devam ediyor.

İlk dozları Ocak ayında başlayan aşılamada, virüse karşı korumanın devamı için 'hatırlatma dozu' gerekiyor. Hatırlatma dozu vücudu mutasyonlara karşı koruyor.

Hatırlatma dozlarının tek doz yapıldığını ve mutasyonların ilerde aşıların etkisini zayıflatması durumunda, hatırlatma dozlarının ona göre hazırlanmış olan yeni tip aşılardan yapılacağını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, dolayısıyla bağışıklık sisteminin yeni mutasyonlara karşı da aşı yoluyla daha korunaklı hale gelmiş olacağını kaydetti.

"İnaktif aşılarda 6 ay sonra hatırlatma dozu zamanı geliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının sonbaharda hazır olacağını açıkladı. Aşıların hatırlatma dozlarının da Eylül'de hazır olacak yerli aşıyla yapılabileceğini söyledi.

Peki hatırlatma dozu hangi aşıda ne zaman yapılmalı? İnaktif aşılara ocak ayında başlandığını hatırlatan Balık, inaktif aşılarda yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozu zamanı geldiğini, bağışıklığı düşürmemek için yapmak gerektiğini belirtti.

Balık, "İnaktif aşılarda 6 ay ile 8 ay, mRNA aşılarında ise 8 ay ile 2 yıl arasında, vektör aşılarda da 8 ay ile 1-1 buçuk yıl arasında yapmak zorunda kalacağız." dedi.