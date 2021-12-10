Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tespit edilen COVID-19'un Omicron varyantının ardından artan vakalar nedeniyle salgına karşı yeni tedbirleri alındığını belirtti.

Kuma-Aboagye, 12 Aralık'tan itibaren ülkeye gireceklerin aşı kartlarını göstermeleri gerekeceğini, aşı olmayanların ise havalimanında aşı olmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Havalimanı'nda kaydedilen vakalar, ülkedeki toplam enfeksiyonların yüzde 60'ını oluşturuyor

Başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda son iki haftada kaydedilen COVID-19 vakalarının ülkedeki toplam enfeksiyonların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten Kuma-Aboagye, bu duruma karşı acil önlem gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 5,7'sine aşı uygulanmıştı.

22 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelecek

Bu ay aşı kampanyası başlatılan ülkede 22 Ocak'tan itibaren hükümet ve sağlık çalışanları ile öğrenciler de dahil olmak üzere hedeflenen gruplar için aşı zorunlu hale gelecek.

Gana'da salgının başlangıcından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 131 bin 246'sı sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1228 kişi yaşamını yitirdi.