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Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 29'a çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 288 artışla 206 bin 192'ye ulaştı.
Son 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 29'a yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 492'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 983 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda olan hasta sayısı 96 gündür düşüyor.
Etiketler: fransa koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:20
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