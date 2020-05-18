COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 855 bin 89 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (344 bin 951), İspanya (195 bin 945), Almanya (153 bin 400), İtalya (125 bin 176), Türkiye (109 bin 962), İran (94 bin 464), Brezilya (94 bin 122) ve Rusya (67 bin 373) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 798 bin 763'e ulaşırken virüs nedeniyle 316 bin 514 kişi hayatını kaybetti.