Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs Yoğun Bakım Sorumlusu olan 31 yaşındaki Mikail Çiftçi'nin, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı.

Aynı hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümünde hemşirelik yapan eşi Rabia Meltem'in de birkaç gün sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca, çift hastanede yapılan tedavinin ardından evlerinde karantinaya girdi.

“Merdivenleri çıkamıyordum”

Karantina sürecinde merdivenleri bile çıkamadığını belirten Rabia Meltem Çiftçi, "O dönem çok zor geçti. Bende ilk önce boğaz ağrısı ile başladı. Daha sonra koku ve tat alamama belirtileri başladı. Biz tedbirlerimizi üst sınırda aldık. Bulaştırma evresi insanı çok korkutuyor. Kimseye bulaştırmadan karantinaya girip ilaç tedavisi ile bu hastalığı atlattık. Koronavirüs tedavisinin ardından bile halsizlik devam ediyor. Ciddi bir yorgunluk olduğu için hasta kontrollerini yapmakta zorlanıyordum. Çok zor günler geçirdik, öyle ki merdivenleri bile çıkamıyordum. Tedavimin ardından merdivenleri rahatça çıkınca çok mutlu oldum" dedi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yaptığını da anlatan Rabia Meltem Çiftçi, insanların da hastalığa karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermesini istedi.

“Virüs herkeste farklı semptomlar gösteriyor”

İnsanların hastalık dönemindeki sıkıntıları yaşamadan önlem alması gerektiğinin altını çizen Mikail Çiftçi ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs servisinde insanların sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Ben de görev yaptığım sırada tıraş olurken kolonyanın kokusunu alamadığımı fark ettim. Daha sonra ağzıma bir şeker attım ve onun da tadını alamadım. Durumu eşimle paylaştım. İlk belirtileri tat ve kokuydu. Daha sonra baş ağrıları çekmeye başladım. İnsanların bu sıkıntıları yaşamadan önlemler alması gerekiyor. Şu anda koronavirüs herkeste farklı semptomlar gösterebiliyor. Bazı insanlar tat ve koku alamazken, bazı insanlar eklem ağrısı, kimileri ise nefes darlığı yaşayabiliyor."



