Çin, dünyayı sarsan koronavirüsle mücadele için farklı yollar deniyor. Ülkedeki Ulusal Nükleer Kurumu, koronavirüse düşük seviye radyasyon uygulayarak yok etmeye hazırlanıyor.

Testler olumlu sonuçlandı



3 aydır devam eden testlerde koronavirüsün radyasyona karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Testlerde üzerinde koronavirüs bulunan gıda ve et ürünlerine radyasyon uygulandı.



Radyasyon gıdaya zarar vermeden virüsü etkisiz hale getirdi. Çalışmaların ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.