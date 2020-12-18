Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin koronavirüsü radyasyonla yok edecek
[Grafik: TRT Haber]
Çin Ulusal Nükleer Kurumu, koronavirüsü düşük seviye radyasyon uygulayarak yok etmeye hazırlanıyor.
Çin, dünyayı sarsan koronavirüsle mücadele için farklı yollar deniyor. Ülkedeki Ulusal Nükleer Kurumu, koronavirüse düşük seviye radyasyon uygulayarak yok etmeye hazırlanıyor.
Testler olumlu sonuçlandı
3 aydır devam eden testlerde koronavirüsün radyasyona karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Testlerde üzerinde koronavirüs bulunan gıda ve et ürünlerine radyasyon uygulandı.
Radyasyon gıdaya zarar vermeden virüsü etkisiz hale getirdi. Çalışmaların ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Çin
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