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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."
Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 16, 2020
Etiketler: Koronavirüs Ziya SelçukSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:44
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