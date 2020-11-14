Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."