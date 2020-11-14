Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca uyardı: Yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" şeklinde uyardı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:
"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."
Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/143ht7wMG7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca KoronavirüsSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:59
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