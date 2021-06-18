Bakan Koca, Twitter'dan 40 milyonuncu aşıyı yapan "Doktor Aysun Hanım"ın fotoğrafını paylaştı.

Aşının 15.45'te İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Koca, "Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık." ifadelerini kullandı.

Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.56 itibariyle 40 milyon 346 bin 379'a ulaştı.