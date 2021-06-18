Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca paylaştı: 40 milyonuncu aşıyı o yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, "Doktor Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık." dedi.
Bakan Koca, Twitter'dan 40 milyonuncu aşıyı yapan "Doktor Aysun Hanım"ın fotoğrafını paylaştı.
Aşının 15.45'te İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Koca, "Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık." ifadelerini kullandı.
Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.56 itibariyle 40 milyon 346 bin 379'a ulaştı.
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