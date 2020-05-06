Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı. pic.twitter.com/IxFJPx68M5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.