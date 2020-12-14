Ülke genelinde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin uygulaması da yeniden devreye sokuldu. Vatandaşlar, market ve eczane alışverişi, gezme ve hastane ihtiyaçları için süresi 3 saat olarak belirlenen SMS izni alarak sokaklara çıkabildi.

Trafikteki araç sayısında azalma yaşanırken, güvenlik güçleri SMS izinlerini kontrol etmek için denetimler yaptı. Belirli caddelere kontrol noktaları kuran polisler, araçları tek tek denetleyerek SMS izni olmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sokaklara çıkan vatandaşların, açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı kuralına uyduğu görüldü.

Azerbaycan'da dün açıklanan verilere göre, ülkede 175 binden fazla COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle toplam 1922 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısının 4 binin üzerine çıktığı ülkede, 60 binden fazla koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.