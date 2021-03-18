Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 19:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa İlaç Kurumu: Astrazeneca güvenli
Avrupa İlaç Kurumu, Astrazeneca koronavirüs aşısının kullanıma uygun ve güvenli olduğunu açıkladı.
Avrupa İlaç Kurumu'ndan "Aşının faydaları risklerine ağır basıyor. Gözlem ve incelemelerimiz sürecek." açıklaması da yapıldı.
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