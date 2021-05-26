Aşıların koronavirüs geçirdikten sonra ‘uzun COVID-19’ etkilerine olumlu etkileri olduğu görüldü. Öyle ki hastalık sonrası vücutta devam eden koronavirüs etkilerinin aşıyla azaldığı tespit edildi.

Uzun COVID-19 nedir?

Uzun COVID-19 terimi aslında ilk defa sosyal medyada bir hasta tarafından kullanıldı ve tıp dünyasınca da kabul gördü. Yaşam kalitesini düşüren bu duruma ‘uzun ya da uzamış COVID-19’ deniyor. Yapılan araştırmalar ‘uzun COVID-19’ sıkıntılarının oldukça yaygın olduğunu gösterdi.

Hastalarda ‘uzun COVID-19’ belirtilerinde sık karşılaşılan uykusuzluk, tat ve koku kaybı, yorgunluk ve geçmeyen kas ağrısı gibi şikâyetlerin, aşı sonrası azaldığı fark edildi.

Koronavirüsü atlatanlarda tat ve koku kaybı gibi şikayetler devam edebiliyor. Bu duruma uzayan covid sendromu deniyor. Aşılamanın uzayan covid sendromuna etkilerini Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/Ngk4S0Ay0f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

"Aşı olan kişilerde şikâyetlerin gerilediği tespit edildi"

Aşıların ‘uzun COVID-19’ üzerindeki etkisini Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk TRT Haber’e değerlendirdi.

“Bu konuyla ilgili devam eden çalışmaların ışığında şunu net olarak ifade edebilirim ki koronavirüs hastalığı geçiren kişiler tedavi görmüş olsalar dahi belli etkileri vücutlarında barındırıyorlar. 12 haftaya kadar uzayan bu sıkıntılar bazı hastalarda 4-5 ayı da bulabiliyor. İngiltere’de ve Amerika’da son yapılmış olan bir çalışmada “uzun COVID-19” dediğimiz kronik şikayetlerin görüldüğü ve sonrasında aşı olan kişilerde şikayetlerin gerilediği ya da tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Özellikle 60 yaş üzeri kişilerde koronavirüs sonrası sıkıntıların yüzde 25 oranında düştüğü, 18-49 yaş arası kimselerde ise yüzde 15’e kadar bu problemlerin gerilediği ifade edildi. Buradan neyi çıkarıyoruz? Aşı olma zamanı gelmiş kişilerin aşı olma konusunda tereddüte düşmeden aşı olması gerekiyor."

"Bütün aşılar koronavirüs etkilerini azaltıyor"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıklamalarında tüm aşıların 'uzun COVID-19' sendromuna etkisinin olumlu olacağını söyledi.

“Aşının kökeninin mRNA ya da inaktif olması fark etmiyor. Her aşının vücutta antikor oluşumuna ve vücudun bağışıklık kazanmasına olumlu etkisi olacaktır. Bu anlamda kökeni ne olursa olsun bütün aşıların “uzun COVID-19” problemlerinde ciddi anlamda faydası olacağının bilinmesi gerekiyor.”

Muhabir: Deniz Aslan