Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 432 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 179 bin 2'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 45 artarak, 8 bin 302'ye ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 5 milyon 588 bin 356'ya yükseldi.