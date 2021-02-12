Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 02:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
65 yaş üzerine aşılama başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanması bugün başlıyor. Randevular web sitesi ve mobil uygulamadan alınabiliyor.
28 günün ardından sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulamasında, ikinci doza dün geçildi.
İkinci aşılamada, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 4 günde aşılanması planlanıyor.
Sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üzeri kişilere de aşı uygulaması başladı.
65 yaş üzeri de bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi.
Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından alınabiliyor.
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