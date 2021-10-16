Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapılacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli törenle atıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yeni yapılacak hastanenin yapı alanının 6 bin 835, teshin merkezinin 420 ve toplam inşaat alanın 7 bin 255 metre kare olacağını söyledi.

Hedeflerinin Aralık 2022'de hastaneyi kullanıma açmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Şevli, şöyle konuştu:

"Projenin sözleşme bedeli 25 milyon 330 bin Türk lirası artı KDV'dir. Bu tesiste 4 adet 120 kişilik 120 metrekare AMFİ ile hastane içerisinde 25 kişilik 50 metrekare eğitim sınıfı bulunmakta. Ayrıca hastane bölümünde doğumhane, cerrahi ve dahiliye olmak üzere 3 ana bilim dalı olacak. Yaklaşık 15 metrekare 20 büyükbaş hayvan, 8 de küçük hayvan oteli bulunacak. 15 metrekare büyüklüğünde büyükbaş, 2 de küçükbaş karantina odaları olacak. Hastanemiz tamamlandığında 24 saat tam donanımlı olarak acil hizmeti de sunacak. Bu büyük projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Küçükbaş hayvanın en fazla olduğu il"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise "Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu il Van'dır. Bölge ile birlikte düşündüğümüzde böyle bir hastane kentimize şarttı. Akademik kadro ile düşündüğümüzde bu fakültemize yakışan bir binaya kavuşuyor olması çok güzel ve iyi bir haber. Bu tesisi Van YYÜ bünyesine kazandıran, bölgemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.