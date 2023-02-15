Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem sonrası çaresizlik: Hayatta kalma suçluluğu
Depremin ardından kimi yemek yemekten kimi sıcak yatağında uyumaktan utandı. Kurtulanların ya da kilometrelerce öteden yaşananlara çaresizce tanıklık edenlerin kapıldığı bir his var: Hayatta kalma suçluluğu… Peki nasıl atlatılır? Detaylar haberimizde.
Etiketler: Deprem Grafik
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