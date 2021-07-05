Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ataşehir'de otoparkçı istilası: 'İşgaliye bedeli' yasal mı?
İstanbul Ataşehir'de yolların neredeyse tamamı ücretli otoparka dönüştürülmüş durumda. Sarı yelekli otoparkçılar Ataşehir Belediyesi adına çalıştıklarını söylüyor. Belediye de "işgaliye bedeli" olarak bu paranın alındığını doğruluyor. Peki yasal mı?
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