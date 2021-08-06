Ziya Selçuk'tan veda mesajı
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Selçuk'un bakanlık görevi sona erdi. Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2021
Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini söyleyen Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.