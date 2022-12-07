Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 00:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zincir mağazalar için yeni kural: Veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine aktaracak.
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın belirleyeceği sisteme aktaracak.
Bu kararla, tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Resmi Gazete Ticaret Ticaret Bakanlığı
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