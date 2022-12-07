Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın belirleyeceği sisteme aktaracak.

Bu kararla, tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.

Ayrıntılar geliyor...