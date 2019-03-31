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Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 1 asker şehit düştü

31 Mart 2019 Pazar 12:59 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 13:05

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Ayrıntılar geliyor.. Etiketler: Zeytin Dalı Harekat Bölgesi askeri şehit

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