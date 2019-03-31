Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Ayrıntılar geliyor..
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Ayrıntılar geliyor..