Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün sızma girişimi sonrası çatışma çıktı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu.
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye bir kez daha sızma girişiminde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı bölgesine PKK/YPG terör örgütünün bugün sızma girişimi sonrası çatışma çıktı. 1 asker şehit oldu.
İHA ve SİHA'lar devrede
Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş altına alındı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar sürüyor.
MSB'nin açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
1 / Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2020
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