Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye bir kez daha sızma girişiminde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı bölgesine PKK/YPG terör örgütünün bugün sızma girişimi sonrası çatışma çıktı. 1 asker şehit oldu.

İHA ve SİHA'lar devrede

Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş altına alındı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar sürüyor.

MSB'nin açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.