Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yüz yüze sınavlar ertelendi, liselere karne verilmeyecek
[Fotoğraf. AA Arşiv]
Ortaokullar ve liselerde karne notu için sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.
Liselere karne yok
Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.
Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 25, 2020
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