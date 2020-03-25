Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından getirilen Türklerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, son olarak 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin yurda getirilip karantina altına alındığını açıkladı.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. pic.twitter.com/6QsWpAZ2zO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2020

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında 32 Türk vatandaşının koronavirüsten hayatını kaybettiğini ifade etti. Çavuşoğlu yaşamını yitiren Türklerin cenazelerinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yurt dışındaki misyonlarımız 24 saat esasına göre çalışıyor.

69 ülkeden tıbbı malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik.

(Tıbbi cihaz desteği) Uluslararası toplumun her zamankinden daha fazla işbirliği içinde olması gerekiyor.

İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm bizden maske talep ettiler.

Devlet olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz, paniğe gerek yok, bu süreci birlikte atlatacağız.

Ayrıntılar geliyor...