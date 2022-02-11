Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
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