FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

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