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Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere hapis cezası
01 Şubat 2019 Cuma 12:18 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 12:22
Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin yargılandığı davada 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
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