Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri bakanlarının görüşmesinde, Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.
Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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