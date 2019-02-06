Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Aleksis Çipras'ın bugün de İstanbul'da bazı ziyaretleri olacak.

İlk ziyaretini Ayasofya'ya yapan Çipras ve beraberindeki heyete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Çipras 15 dakikalık ziyaretin ardından "Burada olduğum için mutluyum" dedi.

Çipras gün içinde, Fener Rum Patriği Bartholomeo eşliğinde Heybeliada Ruhban Okuluna geçecek.

Akşam saatlerinde de Yunanistan Başkonsolosluğu'nda, İstanbul'da yaşayan Rum cemaatinin temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber