Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 4 ölü, 1 kayıp
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bandıralı tanker gemisi balıkçı teknesine çarptı. Teknedeki 5 mürettebattan 4'ünün cesedine ulaşıldı. 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.
Açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapıldı. Bugün saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.
Balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi.
Teknede bulunan 5 mürettebattan 4'ünün cesedine ulaşıldı. 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:57
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