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TRT Haber 28.11.2023 13:47

Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen fon vaadiyle dolandırıcılığın yeni mağdurları Azerbaycanlı diplomatlar oldu. "Bire üç" kazanacakları vaadiyle yatırdıkları parayı kaybettiler. Diplomatlar, yaklaşık 350 bin dolar dolandırıldı. Şüpheliler hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural

Yüksek kar vaadi uğruna kandırıldılar... Parça parça olmak üzere yaklaşık 350 bin doları kendi elleriyle teslim ettiler.

Tanınmış finans uygulamalarının da sahibi olan Gökalp İçer, uluslararası bir fuarda tanıştığı Murat Şirinov’la beraber çalışmaya başladı. Şirinov, Azerbaycan’daki banka müdürü aracılığıyla Azerbaycanlı diplomatlarla iletişim kurdu. İddiaya göre, kendini kamu görevlisi olarak tanıttı, güven kazandı.

Murat Şirinov, Azerbaycan’da üst düzey görevlerde yer alan 3 diplomat ile bağlantı kurdu. Diplomatlarla bir kafeteryada buluştu.

Paraları elden teslim aldı ancak karşılığında bir dekont dahi vermedi. Asıl patronu görmek isteyen diplomatları, Gökalp İçer’in ofisine götürerek tanıştırdı.

Paranın takibi için telefon uygulaması yüklettiler

Mağdurların iddialarına göre, telefonlarına bir uygulama yükletildi. Bu platform üzerinden paralarını takip edebilecekleri söylendi. Ancak uygulamanın kontrolü tamamen Şirinov’daydı.

İlk birkaç ay cüzi miktarda ödeme yapıldı. Bu sayede daha fazla yatırım yapmaları ve yakınlarını da bu sisteme dahil etmeleri sağlandı. Yüksek miktarda paralar alındıktan sonra artık kâr vermemeye başladılar. Telefonlara dahi çıkmadılar.Kısa bir süre sonra da uygulamadaki hesapları sıfırlandı.

Azerbaycanlı diplomatların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Parayla yatırım yapılmadığı anlaşıldı

İddianamede, Şirinov’a verilen paralar ile herhangi bir yatırım yapılmadığı anlaşıldı.

Telefonlarına yüklenilen uygulamaya yatırım yapılmış gibi sahte veriler yansıtıldığı bildirildi.
Ayrıca söz konusu şirket ve uygulamanın çalışma izninin ve ruhsatının da bulunmadığı belirlendi. Gökalp İçer ve Murat Şirinov hakkında dava açıldı.

Şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlardan 5 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kamera: Ahmet Bağış
 

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