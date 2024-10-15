Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, 5 aylık bir aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantıda öncelikli gündem; İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları ve Lübnan’ı hedef alan saldırıları.

Bu kapsamda Tel Aviv yönetiminin saldırganlığına karşı Türkiye’nin atabileceği adımlar gözden geçiriliyor.

Bölgesel barış ve istikrarın tesisine yönelik yapılabilecekler konuşuluyor.

Yüksek İstişare Kurulu’nda iç politikadaki son gelişmeler de değerlendiriliyor. Siyasetteki yumuşama iklimi ve yeni anayasa süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yi de kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.