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TRT Haber, AA 01.08.2024 12:24

Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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