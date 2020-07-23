İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

Toplantıya kimler katılacak?

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

TSK'nın komuta kademesinde değişiklik yapılması beklenmiyor

Toplantıda, TSK'nın komuta kademesinde değişiklik yapılması beklenmiyor. Görev süresi dolan üç kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Bir günde tamamlanması beklenen toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Şurada alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.