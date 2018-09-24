YTB Başkanı Eren: Mezun dernekleri FETÖ ile mücadelede ciddi enstrüman

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Bosna Hersek'teki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından Fojnica şehrinde düzenlenen "3. Türkiye Mezunları Buluşması"na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te kurumun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün uzun yıllar eğitim üzerinde manipülasyon yaptığına dikkati çeken Eren, "Eğitimin en önemli unsurlarından bir tanesi burs verme ve burslandırma. Maalesef bu örgüt uzun yıllar boyunca Türk insanının bu konudaki hassasiyetini kullanarak sadece Balkan coğrafyasında değil, farklı coğrafyalarda eğitimi kendi kötü emellerine alet ettiler." diye konuştu.

Eren, mezun derneklerinin FETÖ'nün özellikle eğitim üzerinde yapmış olduğu manipülasyonları anlatmakla yükümlü olduğuna işaret ederek, "Mezun derneklerinin Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesindeki haklı tezlerini savunmalarını istiyoruz. Mezun derneklerimizin her biri FETÖ ile mücadelede ciddi bir enstrüman." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki mezun derneğinin de FETÖ ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını söyleyen Eren, "Bu mücadele kısa soluklu bir mücadele değil. Darbe girişimi üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçti. Olayın sıcaklığı hala hafızalarımızda. Örgütün uzun yıllar boyunca nasıl kök saldığını hepimiz çok acı tecrübe ettik. Dolayısıyla bunun bir anda etkisinin gitmesi mümkün değil." dedi.

19 ülkede Türkiye mezunları dernekleri var

Eren, 19 ülkede 22 mezun derneği bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YTB olarak 2017'den bu yana 50'den fazla mezun buluşmasına katıldık. Mezunların dernekleşmesine yönelik ciddi bir faaliyet var. Kurum olarak derneklere manevi destek sağlamaya çalışıyoruz. Mezun dernekleri Türkiye açısından büyük bir güç. Dünyanın herhangi bir yerinde kurulan dernek mezunlarına ulaşabiliyor."

Dünya genelinde Türkiye'de okuyan 150 binden fazla mezun olduğunu vurgulayan Eren, "Mezunların kendi ülkelerinde birbirleri arasındaki iletişimi devam ettirmeleri ve bulundukları ülke ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha iyiye seyretmesi amacıyla dernekleşmeleri bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Eren, Türkiye mezunları arasında kendi ülkelerinde bakan, milletvekili, akademisyen ve özel şirket sahibi olanların da bulunduğunu aktararak, söz konusu mesleklerin Türkiye ile siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesine muazzam katkı sağladığını belirtti.

Afrika'da da ciddi dernekleşme faaliyetine gidildiğini aktaran Eren, Türkiye'nin son 10 yılda Afrika'ya gösterdiği ilginin ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Eren, Türkiye'deki ilgili kurumların gittikleri ülkelerde mezun dernekleriyle iletişime geçerek onlardan bilgi edindiğini söyledi.

"2023'de 25 bin öğrenci hedefimiz var"

Türkiye'de 1992'de başlatılan büyük burs programının 2012'de Türkiye Bursları adıyla YTB tarafından yürütüldüğünü anımsatan Eren, "2012'de 30 bin civarında bir başvuru sayısı varken, bu yıl 135 bin başvuru aldık. Ülkemize dünyanın hemen hemen her yerinden başvuru oluyor." dedi.

Eren, Balkanlar'dan Türkiye'ye ayrı bir teveccüh olduğunu söyleyerek, Bosna Hersek'te bine yakın Türkiye mezununun bulunduğunu belirtti.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsayan Türkiye Bursları'nın öğrencilere burs, yurt ve üniversite harcırahı imkanı sağladığını ifade eden Eren, "Bu yıl 17 bin öğrencimiz var. Bu sayı mezun olanlar ve yeni ekleneceklerle 19 bini bulacak. Dünyanın 150 farklı ülkesinden öğrencimiz var." diye konuştu.

Eren, Türkiye'nin Balkanlar'la stratejik ilişkiler yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk halkının gönlünde Bosna Hersek'in çok ayrı bir yeri var. Bu gönül bağının artık stratejik olarak birtakım çıktılar doğurması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik ve ticari bağlarımız kuvvetli olursa bunun arkası siyasi ve toplumsal olarak da devam ediyor. Bosna Hersek ile yapılan ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman son 4-5 yıldır yatay seyreden bir seyir görüyoruz. Bunun artması lazım. Dolayısıyla, mezunlarımızın Bosna Hersek'e geri döndüklerinde hangi sektörde olursa olsun kapasitelerinin arttırılması, Türkiye'de muadilleriyle buluşmaları ve iki ülkenin siyasi, ticari ve toplumsal ilişkilerine katkı sağlamaları için onları yönlendirmeye hazırız."

Türkiye Bursları'nın bir marka haline geldiğini belirten Eren, "Bu yıl rekor bir başvuru aldık. Öğrencileri seçerken başarı kriterini çok önemsiyoruz. Umuyorum önümüzdeki yıllarda burs verdiğimiz öğrenci sayısı artacak. 2023'de 25 bin öğrenci hedefimiz var. Gönül elçiliği, Türkiye'ye gelip okuyan herhangi bir uluslararası öğrencinin zaten edinmiş olduğu bir misyon. Biz bunun sadece gönül elçiliğinde kalmasını istemiyoruz. Türkiye'de okuyan öğrencilerin kendi ülkelerine gittiklerinde Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkiyi somut olarak geliştirmeleri noktasında onlardan beklentimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA