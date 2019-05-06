İstanbul'da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. İktidar, "seçim yenilensin millet karar versin" derken muhalefet, yeni bir seçime gerek olmadığı görüşünde.

İstanbul seçimlerinde olağanüstü itiraz sürecinde sona gelindi. YSK 14:30'da karar oturumu için toplanacak. Detayları @trthaber muhabiri Rasim Kılıç aktardı. pic.twitter.com/ppkp1vG8a3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2019

Son sözü verecek olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün saat 14.30'da olağanüstü itirazları değerlendirmek için toplanacak.

"Şaibe açık ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir şaibe var açık ortada, yolsuzluk var açık ortada, gidelim millete milli irade nasıl karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz" açıklamasını yapmıştı.

Nefesler tutuldu, gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. YSK İstanbul ile ilgili itiraz mesaisinin sonuna geldi. Kurul, bugün "İstanbul" gündemiyle toplanacak. AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla ilgili son söz söylenecek.

"Usulsüzlük yapıldı" iddiası

AK Parti ve MHP; İstanbul'da hem büyükşehir hem de ilçeler bazında seçim sonuçlarına itiraz etti. İki parti de seçimde bir dizi usulsüzlük yapıldığı görüşünde. Olağanüstü itiraz dilekçesinde de bu iddialara yer verildi. Oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu belirtildi. Oy kaydırmaları yapıldığına dikkat çekildi. Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Muhalefet ise "Yeni bir seçime gerek yok" diyor ve kararın daha fazla gecikmemesini istiyor.

Son sözü YSK söyleyecek

YSK, iddialarla ilgili olarak toplam 46 bin 447 seçmenin durumu ile sandık kurullarının oluşumunun araştırılmasını kararlaştırdı. Kurullar araştırmalarını tamamladı, belge ve raporlar YSK'ya gönderildi.

Hazırlanan dosyalar bugün Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin önünde olacak. İddialar, son kez değerlendirilecek ve karar aşamasına geçilecek. YSK nihai kararı 11 üyenin salt çoğunluğuyla alacak.

Kaynak: TRT Haber