AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından İstanbul'da seçimlerin yenileceğini "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun." sözleriyle duyurdu.

YSK'da seçimin iptali ve yenilenmesi kararı 4'e karşı 7 oyla alındı.

Seçimlerin yeniden yapılacağı tarih 23 Haziran'da yapılacak.

"AK Parti'nin olağanüstü itirazı kabul edildi"

MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da, İstanbul’da seçimlerin yenileneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor.

MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek."

Kaynak: TRT Haber, AA