YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca seçmence aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları ilke ve esasları belirlenmiştir. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir."

Görme engellinin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme

Ayrıca Yener, "2022 yılında getirilen yasal düzenleme görme engelli vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair çalışmalara başlamıştır" diye konuştu.