Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına harekatın ilk gününde ağır darbe vuruldu. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Dün saat 16.00 sularında savaş uçaklarının havalanmasıyla birlikte duyurulan Barış Pınarı'nın altıncı saatinde kara birlikleri harekata katıldı.

Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı.

F-16'lar bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

TSK birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı

Kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.

MSB: 181 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/ttPa3GSg8j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Kaynak:TRT Haber