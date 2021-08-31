Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebiliyor.

5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nuz8Hfwb5p — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 31, 2021

Üniversitelere kayıt tarihleri

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Aygün paylaşımında, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır" dileklerini iletti.

Adayların Tercih Sırasına Göre Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranları pic.twitter.com/D9yXkNXfWX — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 31, 2021

Adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti

2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti.

Raptiye adayların yüzde 52,2'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Raptiye adayların yüzde 27,52’si birinci tercihine, yüzde 14,41’i ikinci tercihine, yüzde 10,9’u üçüncü tercihine yerleşti.

1- 2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... — Erol Özvar (@erolozvar) August 31, 2021

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Özvar, " 2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz..." açıklamasını yaptı.

Erol Özvar'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim"