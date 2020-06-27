ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılıyor.

YKS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı. İlk oturumda adaylara verilecek süre geçen yıldan 30 dakika daha uzun olacak. Sınav 165 dakika sürecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Adaylar, Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil testlerini de pazar günkü oturumlarda yanıtlayacak. Sınav günlerinde belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması, bu sınavda da uygulanacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.