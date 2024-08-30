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TRT Haber 30.08.2024 09:53

Yılmaz: 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazınmıştır" dedi.

Yılmaz: 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın, milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Malazgirt’ten Otlukbeli’ye, Mercidabık’tan Mohaç’a Türk ordusunun Ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere, 30 Ağustos’ta bir yenisi daha eklenmiştir.

Milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclis’imizin kıymetli üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum.

Büyük Taarruz ve Zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir!

Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o şuurla aşmaya devam ediyoruz.

Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos

"Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Türkiye’yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Rabbim aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Cevdet Yılmaz
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