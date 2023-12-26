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Gündem
TRT Haber 26.12.2023 16:33

Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi

Yılın son kabine toplantısının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılması bekleniyor. Toplantıda, yeni asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 31 Aralık'a kadar açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kabine'ye son durumla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış da ele alınacak

Kabine toplantısında, yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye etkisi ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonları ele alınacak

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar ve insani yardımlar ele alınacak.

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