Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Hazro Çitlibahçe Mahallesi’nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis,Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde yeşil kategoride yer alan, Haki, Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, görevi yaptırmamak için direnmek olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunmaktadır.”

Açıklamada ayrıca teröristin, Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber