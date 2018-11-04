Yerli üretim Burgazada korveti donanmaya katılıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli üretim savaş gemileriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

"Mavi Vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bugünden itibaren görev almaya başlayacak TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.

TCG Burgazada Korveti

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada'nın yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. 18 ayda korvetin 29 bloku inşa edilerek, kızak üstünde birleşimi gerçekleştirildi. Bu sürede komutanlığa teslim edilen cihaz, sistem, kabo, boru ev IHİ sistemi devreleriyle ana tahrik sistemi şaft braketleri ve stern tüpler yerine monde edildi.

Korvet, serinin diğer gemileriyle aynı standartlara göre üretildi. Buna göre, 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2400 ton ağırlığında bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.

Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın donatımına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor.

Kaynak: AA