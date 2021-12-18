Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG, ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti.

TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan TOGG, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘TOGG’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, TOGG'un logosu olarak seçildi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

TOGG ismi yüzde 90’ın üzerinde biliniyor

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, marka isminin ardından logoyu da belirlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Büyük bir titizlikle yürütülen süreçteki adımları özetleyen Karakaş, şunları söyledi:

Global bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız bu yolda, markamızın doğum yerinin Türkiye olduğunun bilinciyle, ilk günden itibaren ülkemizdeki ihtiyaç ve beklentileri anlamaya çalıştık. Tıpkı üründe olduğu gibi marka çalışmalarına da pazar araştırmasıyla başladık, hedef kitleyi belirleyip müşterilerin beklentilerini bilinçaltı boyutunda anlamak için ileri araştırmalar yaptık.

Marka özümüzü bu doğrultuda tanımladık. 27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarımızın tanıtımı küresel ölçekte ses getirdi ve Togg ismi geniş kitleler tarafından, yüzde 90’ın üzerinde çok önemli bir bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da Togg isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak ‘TOGG'u kullanmaya karar verdik.

"Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını oluşturan marka ajansı CGH tarafından tasarlandı"

Bu kararın ardından logo çalışmalarına yoğunlaştık. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘Togg’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik. Logomuz, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını oluşturan marka ajansı CGH tarafından tasarlandı.

Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de logomuzun tescil işlemleri için gerekli süreçleri başlattık. Logomuz TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor.