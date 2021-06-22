Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli aşının üçüncü fazına geçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulaması"na videokonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adını TURKOVAC olarak belirledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.
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